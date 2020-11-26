На церемонии прощания с Марадоной фанаты устроили потасовку с полицией

Смерть легендарного футболиста Диего Марадоны потрясла мировую общественность. В СМИ появилась информация о том, что даже церемония прощания со звездой проходит неспокойно.
Проводить Марадону в последний путь пришли много поклонников и неравнодушных людей. Из-за большого числа людей, собравшихся в одном месте, некоторые начали проявлять недовольство, передает Пятый канал. Фанаты устроили столкновения с сотрудниками полиции, которые следили за соблюдением порядка.
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