Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Несмотря на сильное алкогольное опьянение, пострадавший мужчина смог объяснить происхождение ран на теле. Он рассказал, что недалеко от монастыря в Звенигороде познакомился с молодым человеком, у которого было необычное имя. Мужчины устроили посиделки с распитием алкоголя.
Во время беседы между новыми знакомыми возник конфликт. Экс-участник "Дома-2" набросился с ножом на собутыльника. Вальтер оставил на его теле резанные раны. Полицейские завели уголовное дело, но пострадавший выступает против этого.
Сотрудник монастыря не хочет наказывать обидчика. Он считает, что это "не по-христиански". "Пил-то он со мной", – сказал мужчина и добавил, что в случившемся есть и его вина. Несмотря на это, участникам потасовки необходимо встретиться и подписать документ о примирении сторон.
Напомним, Соломенцев имел церковный сан, но спустя некоторое время он его лишился. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" со скандалом развелся с женой Галиной, которая подарила ему троих детей. Судя по публикациям Вальтера в "Инстаграм", он часто проводит время с наследниками.
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