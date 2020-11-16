В Москве сотрудник квест-клуба избил школьницу

К российской столице девочка-подросток пострадала от рук сотрудника квест-клуба. По данным СМИ, гражданин нанес школьнице травмы.
Врачи диагностировали у пострадавшей повреждения. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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