Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет

В провинции Онтарио в центральной части Канады в возрасте 13 лет ушел из жизни игрок команды "Норт Бэй Трэпперс" из Северной юниорской хоккейной лиги, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что причиной скоропостижной смерти спортсмена стал инсульт. Ранее у мальчика диагностировали тромб сосудов головного мозга, ставший причиной паралича.
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