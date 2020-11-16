Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет

В провинции Онтарио в центральной части Канады в возрасте 13 лет ушел из жизни игрок команды "Норт Бэй Трэпперс" из Северной юниорской хоккейной лиги, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что причиной скоропостижной смерти спортсмена стал инсульт. Ранее у мальчика диагностировали тромб сосудов головного мозга, ставший причиной паралича.