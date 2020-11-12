В Москве школьница отравилась наркотиками

Ученица одной из московских школ в Москве попала в больницу с отравлением после того, как попробовала найденные в подъезде наркотики, передает сайт VSE42.RU. В МВД начали проверку по факту произошедшего. Ситуацию под свой контроль взяла и детский омбудсмен Ольга Ярославская.