В Москве школьница отравилась наркотиками

Ученица одной из московских школ в Москве попала в больницу с отравлением после того, как попробовала найденные в подъезде наркотики, передает сайт VSE42.RU. В МВД начали проверку по факту произошедшего. Ситуацию под свой контроль взяла и детский омбудсмен Ольга Ярославская.
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