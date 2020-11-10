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Происшествия

После аварии белорусская АЭС прекратила вырабатывать энергию

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Еще 8 ноября в Сети появилась информация о том, что на территории белорусской атомной электростанции произошла авария. Трансформатор вышел из строя после того, как была увеличена мощность первого энергоблока. 10 ноября стало известно о том, что АЭС перестала вырабатывать электроэнергию, передает Общественная служба новостей. Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олег Соболев подчеркнул, что произошедшее никак не повлияло на радиационную безопасность.

Автор: 10 ноября 2020, 17:59 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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