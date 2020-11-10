Из горящего ангара в Москве спасли четырех человек

В ангаре на 3-м Угрешском проезде на юго-востоке Москвы произошел пожар. Прибывшие на место пожарные спасли из огня четырех человек, передает Life.ru. пострадавших передали врачам. Сообщается, что пламя успело перекинуться на две стоящие поблизости бытовки. Обща площадь возгорания оценивается в 500 квадратных метров. Огонь удалось локализовать.
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