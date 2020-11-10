На юго-востоке Москвы начался сильный пожар: подробности

Днем 10 августа на юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. Огонь охватил территорию промышленной зоны на Угрешской улице.
Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные. Четырех человек спасли. Информация о пострадавших уточняется, передает телеканал "360".
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