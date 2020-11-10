Житель Алтая избил бывшую жену топором за попытку уйти от него

Житель Горно-Алтайска едва не убил свою бывшую жену, когда та возвращалась домой из детского сада, куда она отвела ребёнка. 31-летний мужчина уговаривал женщину вернуться к нему, но получив отказ вышел из себя.
Как рассказал очевидец, сначала он ударил её рукой, а затем взял топор и начал наносить пострадавшей удары острой и тупой частью инструмента. Затем он успокоился и попросил местную жительницу вызвать скорую помощь, после чего скрылся. Женщина была госпитализирована с множеством травм. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "360".
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