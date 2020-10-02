В турецком отеле россиянина убило неисправное окно

В Турции с российским гражданином приключилась трагедия. Уточняется, что мужчину придавило неисправное окно в отеле.

Уточняется, что перед случившемся россиянин смотрел праздничные мероприятия из своего номера, пока его семья пошла на прогулку. От полученных травм мужчина умер. При этом близкие погибшего жалуются, что местные следователи не горят желанием расследовать это дело. Россияне опасаются, что им так и не удастся добиться справедливости, передает телеканал "360".