Тело женщины обнаружили на востоке Москвы

На востоке Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Труп был найден 22 января в лесу рядом с Большой Косинской улицей. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.
В настоящее время личность женщины и обстоятельства гибели устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы правоохранители вынесут процессуальное решение, передает "Вечерняя Москва".
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