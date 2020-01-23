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Происшествия

Тело женщины обнаружили на востоке Москвы

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На востоке Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Труп был найден 22 января в лесу рядом с Большой Косинской улицей. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

В настоящее время личность женщины и обстоятельства гибели устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы правоохранители вынесут процессуальное решение, передает "Вечерняя Москва".

Автор: 23 января 2020, 20:52

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