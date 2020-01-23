Есть раненые: в московской гостинице устроили стрельбу

В одной из гостиниц на юго-западе Москвы произошла стрельба. В результате ЧП два человека получили травмы.
По данным телеканала "360", пострадавших отправили в больницу. Одного из участников конфликта забрали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств случившегося, пишет "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Чайка слетел...
Уже начать бояться?!
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
О независимости
Нота протеста от Лионы