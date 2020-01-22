Иван Голунов потребовал извинений от государства

Отставка правительства России: Мишустин у власти Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Едет кукушечка": у отрезавшей кожу Пугачевой заподозрили проблемы с головой
Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать
"Пошла вон, ничтожество": народная артистка отреагировала на выпад Цымбалюк-Романовской
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением
Боярский отказался поддержать Поргину на вечере памяти Караченцова
партнеры
Среда 22 января
Лента новостей
20:13
"Глупая курица": Штурм побила отделавшуюся штрафом за наркотики Бочкареву
19:47
"Не помогут Ване деньги": православные пожелали Урганту заболеть раком
19:46
Две женщины попали под колеса машины в Петербурге
19:29
Что такое коронавирус
19:15
Умер сын звезды фильма "Москва слезам не верит"
18:58
Россиян оставят без зарубежных фильмов на майских праздниках
17:51
Володин призвал журналистов не тиражировать фейковые новости
17:36
Шестилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма высмеял обитателей королевского дворца
17:25
Дали снотворное и обокрали: популярный артист стал жертвой мошенников
17:14
"Сердце свободно": бывшая жена плюнула на Башарова
17:04
Володин высоко оценил вклад Медведева в диалог Думы и правительства
16:56
"Попахивает сублимацией": Чехова раскрыла секреты возбуждения
16:49
"Кожа с лица слезает": провалившегося в унитаз сына Сафронова настигла новая беда
16:39
Александр Хинштейн возглавил думский комитет по СМИ
16:38
"Хромая и косая": Бондарчук приравняли к Волочковой
16:37
"Я собираюсь их остановить": принц Гарри готов к решительным действиям ради Меган Маркл
16:26
На совещании в руководстве страны Макаревича припечатали за еврейскую песню
16:22
Комик из группы "Монти Пайтон" скончался в возрасте 77 лет
16:18
"Что-то плохое происходит": напуганная Бородина пожаловалась на проблемы в постели
16:18
ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве
16:09
Куда пропала актриса Ольга Будина
16:07
Знак особого доверия: почему Путин назначил Чайку на Северный Кавказ
15:49
Бывшая жена Шнурова вышла в свет с новым избранником
15:16
Симоньян заговорила после слухов о госпитализации
15:14
"Ну вот и все": отвергнутый сын Цискаридзе сбегает из России навсегда
14:59
Бывшая Гуфа забеременела после слухов об изнасиловании
14:57
Роковой укол: известная модель осталась без лица
14:51
Судьба сериала туманна: звезда "Сватов" о новом сезоне
14:47
"Неактуально и давно в прошлом": Боня решилась на изменения во внешности
14:41
Под Солнечногорском в мусорном контейнере нашли расчлененный труп
14:29
Лорак разнесли в пух и прах после слухов о тайной свадьбе
14:16
При хлопке газа под Москвой погиб человек
14:05
5 ошибок мужчин в отношениях
14:04
Церковный календарь православных праздников 2020 год
14:01
Близкие о таинственном исчезновении парализованной Заворотнюк
13:59
"Это очень плохо": правительство Мишустина ужаснуло россиян
13:41
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
13:34
Все могут короли: Пугачевой простили хамскую выходку в Москве
13:21
Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского
13:09
"Очередной междусобойчик": Малахов и Басков попали впросак
12:54
"Мама, это невкусно": мольбы детей не остановили Пугачеву от поедания смердящего блюда
12:53
Притащили силой: раздраженный сын Нагиева спрятался за спиной Тарасовой
12:51
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
12:48
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
12:42
В Ростове-на-Дону аварийно сел Superjet 100
12:42
Смерть ребенка и развод: почему не сложилась личная жизнь Елены Захаровой
12:26
Раскрыт способ заражения коронавирусом в Китае
12:24
Отказавшаяся от новогодних корпоративов Ротару "зажгла" на чужом юбилее
12:09
Известный военный предупредил о ракетном ударе по Москве
11:56
В центре Петербурга погиб пенсионер
11:41
Сексапильная Бледанс показала ночные забавы голышом
11:39
Украинцев там любят и ждут: Повалий с мужем суетятся с документами для отъезда в Америку
11:38
"Ему прямо плохо": специалист оценил состояние Меладзе рядом с Брежневой
11:37
Жители Китая в панике скупают маски из-за нового коронавируса
11:03
"Одержим тобой!": полуголая Кардашьян получила неожиданное признание
11:02
Украденные снимки лежачего Шумахера пытаются продать за бешеные деньги
10:55
Заявлено о беременности Нинидзе от Виторгана
10:46
В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель
10:38
Раскрыт диагноз госпитализированной звезды сериала "Любить по-русски"
10:37
Вид облысевшего Ивана Урганта вызвал ажиотаж
10:33
Конкурс "Миссис Вселенная" выиграла многодетная мать из России
10:17
"Незабываемая ночь!": Энистон спровоцировала новую волну слухов о романе с Питтом
10:12
Невозмутимый Трамп в нелепом виде прошелся перед камерами (фото)
09:59
Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью
09:33
Онкобольной ведущий Беляев отказался от лекарств
09:24
Нахал Лукашенко публично обвинил Путина
09:19
Отрыв тромба: как распознать смертельную опасность
09:18
Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже
08:51
Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи
08:46
Талантливого сына Пугачевой и Галкина публично отчитали
08:31
Ведущий Дмитрий Шепелев об увольнении с Первого канала
08:21
Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош
08:16
"Все мы грешные!": Гузеева рассказала о пагубных зависимостях
08:01
Православный праздник связали с важным предсказанием на будущее
06:22
"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду
04:17
Мнение общества не волнует: Ходченкова готовится к серьезному шагу
02:04
"Крутышка": дочь Орбакайте восхитила вокальными данными
00:39
"Образцовый семьянин, хороший отец": за Плющенко встали горой после слухов об измене
23:08
Володин выразил надежду на эффективную работу правительства
21:50
Ненасытный Алибасов набросился на молодую красавицу
21:36
"Глоток свежего воздуха": архивное видео молодой Пугачевой стало сенсацией
21:21
Памела Андерсон тайно вышла замуж
20:49
Актера Виктора Ракова срочно доставили в московскую больницу
20:45
У онкобольной матери знаменитой певицы нашли еще одну опухоль
20:43
Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты
20:14
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
20:09
"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина
19:53
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
19:52
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
19:48
Чем надо заниматься на Филиппов день 22 января
19:13
"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
19:10
Названа точная дата вхождения Донбасса в состав России
18:40
"Это подло": оскандалившаяся Водонаева нашла защитника
18:21
Невестка Хрущева найдена мертвой в Москве
18:08
"Ради повышения": звезда сериала "Гранд" оказалась в постели с двумя мужчинами
17:58
Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелась детская поликлиника
17:40
СМИ сообщили об уходе Виталия Мутко
17:32
Панина намерены лишить высокого звания после заявления об Украине
17:29
"Не могу носить внутри себя": легендарный музыкант сообщил о страшном диагнозе
16:54
Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смешная картина": Толкалина в купальнике и пуховике вызвала оторопь
Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте
"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Собчак Прилепина приложили
В Архангельске кошка два дня не выпускала хозяйку из кухни
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и интеллектом
Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище
Происшествия

Иван Голунов потребовал извинений от государства

прочитано 185 раз

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов подал жалобу новому генеральному прокурору Игорю Краснову. Он потребовал от государства официальных извинений за незаконное уголовное преследование, сообщает ТАСС.

Напомним, 6 июня прошлого года Голунов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Это дело вызвало общественный резонанс: многие знаменитости высказали в поддержку журналиста. 11 июня его освободили, все обвинения сняли. 

19 декабря стало известно о том, что по факту задержания Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими, передает VSE42.ru. Журналиста признали потерпевшим.

Автор: 22 января 2020, 20:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Это очень плохо": правительство Мишустина ужаснуло россиян
Роковая ошибка: стало известно о главном промахе Зеленского
Нахал Лукашенко публично обвинил Путина
"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина

Шоу-бизнес

Что связывает звезду сериала "Крепостная" с Анной Ковальчук и Иваном Краско
Шестилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма высмеял обитателей королевского дворца
"Сердце свободно": бывшая жена плюнула на Башарова
"Попахивает сублимацией": Чехова раскрыла секреты возбуждения

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

Сестра Фриске ошарашила изменившейся фигурой после объявления о борьбе с опухолью

Женщина предстала в купальнике
Шоу-бизнес

На совещании в руководстве страны Макаревича припечатали за еврейскую песню

Лидер "Машины времени" сообщил подробности разговора
Шоу-бизнес

"Ну вот и все": отвергнутый сын Цискаридзе сбегает из России навсегда

Молодой человек отправляется в Азербайджан
Шоу-бизнес

"Хромая и косая": Бондарчук приравняли к Волочковой

Светскую львицу втоптали в грязь

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шарапова с треском провалилась на международном чемпионате
Следом за Медведевой? В Сети заговорили об отъезде Туктамышевой из России
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Регионы

Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru