Иван Голунов потребовал извинений от государства

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов подал жалобу новому генеральному прокурору Игорю Краснову. Он потребовал от государства официальных извинений за незаконное уголовное преследование, сообщает ТАСС.
Напомним, 6 июня прошлого года Голунов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Это дело вызвало общественный резонанс: многие знаменитости высказали в поддержку журналиста. 11 июня его освободили, все обвинения сняли.
19 декабря стало известно о том, что по факту задержания Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими, передает VSE42.ru. Журналиста признали потерпевшим.
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