В Петербурге безработный устроил поножовщину

В Кировском районе Санкт-Петербурга безработный мужчина набросился с ножом на прохожего. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями в области живота и спины.
Нападавшего задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мотивы преступника устанавливаются, сообщает Spbdnevnik.ru.
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