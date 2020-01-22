Под Москвой таксист с пистолетом ограбил иностранца

В подмосковных Люберцах водитель такси ограбил иностранца. Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", таксист привез клиента по неверному адресу, после чего наставил на него травматический пистолет и отобрал мобильный телефон. После этого водитель высадил иностранца из автомобиля и скрылся.
С помощью приложения мобильного банка злоумышленник перевел себе с чужого счета 217 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.
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