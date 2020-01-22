В салоне лайнера во время перелета произошло задымление

В салоне пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео.
На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне стоит пелена дыма. Кроме того, можно услышать крики взволнованных пассажиров. По данным телеканала "360", борт, где произошло задымление, следовал из Бухареста в Лондон. Пострадавших нет.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!