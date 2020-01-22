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Происшествия

В салоне лайнера во время перелета произошло задымление

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В салоне пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair во время перелета произошло задымление. Пассажиры сняли случившееся на видео. 

На обнародованных в Сети кадрах видно, что в салоне стоит пелена дыма. Кроме того, можно услышать крики взволнованных пассажиров. По данным телеканала "360", борт, где произошло задымление, следовал из Бухареста в Лондон. Пострадавших нет.

22 января 2020, 09:18

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