В Москве налетчики в масках избили охранника и ограбили склад

Полицейские проверяют информацию о налете на складские помещения на юге столицы. О преступлении сообщил сторож, который пострадал от рук грабителей.
"Двое неизвестных в масках-балаклавах вошли к сторожу в бытовку, избили его и похитили товар – игрушки и средства гигиены, – принадлежащий индивидуальным предпринимателям", – цитирует столичный главк "Москва 24". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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