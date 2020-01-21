В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

По каким причинам между безработным Кириллом Ч. и его матерью вспыхнула ссора, не сообщается. Известен лишь итог семейных разборок – мужчина ударил родительницу ножом по рукам.
Также он нанес несчастной, говоря языком медицинских протоколов, "скальпированную рану головы", передает телеграм-канал "Подъем". Иными словами, злоумышленник буквально снял скальп с пенсионерки. От полученной травмы она скончалась на месте.
Из квартиры в доме на Коломенской набережной, где было обнаружено тело, криминалисты изъяли предполагаемые орудия преступления. Их оказалось немало – семь ножей, молоток и топорик.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Россиянин снял скальп с матери— ГлавТвит (@GlavTW) January 21, 2020
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери. Тело 69-летней женщины было обнаружено 20 января в квартире на Коломенской набережной. Смерть наступила от скальпированной раны головы, также у погибшей имеются колото-резаные ранения р... pic.twitter.com/3Xd47esqxX
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