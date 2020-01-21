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Происшествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В квартире одного из домов на Коломенской набережной на юге Москвы было обнаружено тело 69-летней пенсионерки со скальпированной раной головы. По предварительным данным, женщину убил ее безработный сын.
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По каким причинам между безработным Кириллом Ч. и его матерью вспыхнула ссора, не сообщается. Известен лишь итог семейных разборок – мужчина ударил родительницу ножом по рукам.

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Также он нанес несчастной, говоря языком медицинских протоколов, "скальпированную рану головы", передает телеграм-канал "Подъем". Иными словами, злоумышленник буквально снял скальп с пенсионерки. От полученной травмы она скончалась на месте.

Из квартиры в доме на Коломенской набережной, где было обнаружено тело, криминалисты изъяли предполагаемые орудия преступления. Их оказалось немало – семь ножей, молоток и топорик.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Автор: 21 января 2020, 10:21

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