Мужчина напал с ножом на сотрудника отеля в Выборге

В Выборге посетитель набросился с ножом на сотрудника ресторана гостиницы. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с ранением в области живота.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА "Невские новости". Мотивы преступника устанавливаются.