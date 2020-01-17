Москвичка родила ребенка в такси

Женщина родила ребенка во время поездки на такси. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве.
Как сообщает РЕН ТВ, пассажирка такси почувствовала себя плохо: у нее начались преждевременные роды. Водитель срочно вызвал скорую. Когда медики прибыли на место, то поняли, что на госпитализацию времени нет, и стали работать на месте.
Роды прошли успешно. Позднее женщину и ребенка доставили в больницу.
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