В аэропорту Домодедово самолет совершил экстренную посадку

В московском аэропорту Домодедово самолет авиакомпании "ИрАэро" приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что суперджет летел из Сабетты в столицу.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", причины экстренной посадки пока не известны. В результате инцидента никто не пострадал.
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