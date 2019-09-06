На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности

На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой совершено нападение. Неизвестный несколько раз ударил ее электрошокером, сообщает пресс-служба МВД.
Сообщение об инциденте поступило в полицию 6 сентября около 01:30. Грабитель напал на дом в городском округе Истра Московской области. Он был в маске и влез через окно, сообщили в ведомстве. На террасе дома неизвестный неоднократно атаковал хозяйку шокером, после чего исчез. По факту нападения следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса России.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Я почувствую когда начну рожать?