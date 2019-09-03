Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции

19-летняя россиянка умерла в московской больнице после несчастного случая, который произошел с ней в Турции, передает НСН со ссылкой на "Московский комсомолец".
По информации издания, студентка отдыхала в Анталье вместе с матерью. Во время плавания в бассейне по непонятным причинам она начала захлебываться. Девушку вытащили из воды, но она впала в кому. Спасти ее не удалось. Примечательно, что записи инцидента были стерты с камер видеонаблюдения.
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