Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции

19-летняя россиянка умерла в московской больнице после несчастного случая, который произошел с ней в Турции, передает НСН со ссылкой на "Московский комсомолец".

По информации издания, студентка отдыхала в Анталье вместе с матерью. Во время плавания в бассейне по непонятным причинам она начала захлебываться. Девушку вытащили из воды, но она впала в кому. Спасти ее не удалось. Примечательно, что записи инцидента были стерты с камер видеонаблюдения.