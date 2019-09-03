Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии

В Иркутской области более трех тысяч жителей остались без света после того, как молния ударила в электрораспределитель. ЧП коснулось нескольких населенных пунктов, передает "360".
Свет пропал в домах рано утром 3 сентября. Шаровая молния повредила оборудование на подстанции 110 киловольт "Бохан". Энергетики работают над устранением последствий, обещая, что электричество вернется в дома к 20:00.
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