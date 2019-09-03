Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе

Шведская хэви-пауэр-метал группа Sabaton разбилась в аварии по пути со съемок клипа в Тунисе. Участники коллектива выжили, но сильно травмированы, передает РИА ФАН со ссылкой на официальную страничку Facebook группы.
В сообщении сказано, что музыканты сильно поломаны и помяты, истекают кровью. Но, есть и положительная сторона – все остались живы и теперь будут восстанавливать здоровье. Добавим, что группа Sabaton была основана в декабре 1999 годa.
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