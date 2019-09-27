На станции "Киевская" под поезд упал пассажир

На станции "Киевской" московского метрополитена сегодня произошел инцидент, пассажир упал на рельсы перед идущим поездом. В результате, движение поездов было остановлено, передает "Вечерняя Москва".
Издание уточняет, что сбой произошел на Кольцевой линии было кратковременно остановлено движение поездов по часовой стрелке. О судьбе пассажира ничего не сообщается, но известно, что к 20:00 мск движение поездов вошло в график,
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