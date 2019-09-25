Под Москвой злоумышленники пытались вынести 16 коробок жвачки из магазина

В Подмосковье двое мужчин попытались вынести из супермаркета 16 коробок жевательной резинки. Они спрятали продукт в сумках и под одеждой.
Охранники задержали нарушителей на выходе из торгового центра. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. Правоохранители проводят проверку, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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