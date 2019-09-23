Умерла звезда фильма "Бэтмен"

Умер американский актер Сид Хэйг. Артисту было 80 лет, пишет RT.
О трагедии сообщила жена знаменитости Сьюзен Оберг. Стоит отметить, что Хэйг прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Бэтмен" (1966), "Ангелы Чарли" и "Убить Билла – 2".
Умер американский актер Сид Хэйг. Артисту было 80 лет, пишет RT.
О трагедии сообщила жена знаменитости Сьюзен Оберг. Стоит отметить, что Хэйг прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Бэтмен" (1966), "Ангелы Чарли" и "Убить Билла – 2".
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