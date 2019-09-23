В детском саду Перми детей укладывали спать на пол

В частном детском саду в Перми детей укладывали спать прямо на пол. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону. После выявленных нарушений детсад временно закрыт.
В сообщении уточняется, что детский сад был проверен сотрудниками Роспотребнадзора. Выявлены нарушения, после чего было принято решение о том, чтобы приостановить работу садика. "Дети спят на полу – нет детских кроватей. Санитарные требования не соблюдаются", – отметила собеседница телеканала. Нарушения были выявлены на кухне детского сада.
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