В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Московской области на трассу А-107 обрушился пешеходный мост. Его зацепила проезжавшая фура с цистерной. Пострадавших нет, передает телеканал "360".
Как уточнили в управлении ГИБДД по области, инцидент произошел недалеко от поселка Селятино. Движение перекрыто в обе стороны, предупредили в ведомстве. На месте работает полиция. Также прибыла спецтехника, при помощи которой уже начали разбирать обломки перехода.
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