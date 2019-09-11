Известный боец ММА погиб в драке в Узбекистане

В уличной драке в Ташкенте погиб известный боец ММА Муслимбек Омонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. По версии следствия, в разборке участвовали две компании молодых людей.

После драки трое парней, включая 23-летнего бойца были вынуждены обратиться за помощью к медикам. В результате, уже после госпитализации Омонов скончался. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Другие подробности происшествия уточняются.