Известный боец ММА погиб в драке в Узбекистане

В уличной драке в Ташкенте погиб известный боец ММА Муслимбек Омонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. По версии следствия, в разборке участвовали две компании молодых людей.
После драки трое парней, включая 23-летнего бойца были вынуждены обратиться за помощью к медикам. В результате, уже после госпитализации Омонов скончался. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Другие подробности происшествия уточняются.
Популярные темы форума
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не нравится невеста сына
Свобода слова на вумене канула в небытие?