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Происшествия

Известный боец ММА погиб в драке в Узбекистане

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В уличной драке в Ташкенте погиб известный боец ММА Муслимбек Омонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. По версии следствия, в разборке участвовали две компании молодых людей. 

После драки трое парней, включая 23-летнего бойца были вынуждены обратиться за помощью к медикам. В результате, уже после госпитализации Омонов скончался. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Другие подробности происшествия уточняются.

11 сентября 2019, 22:36

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