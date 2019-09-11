Экс-чиновницы потребовала 10 тысяч с родителей сбитого ею ребенка

Бывшая чиновница из Мурманской области подала в суд на семью мальчика, которого она сбила на своем автомобиле, чтобы взыскать компенсацию за ремонт автомобиля. Женщина требует с родителей 100 тысяч рублей, передает НТВ.

Канал уточняет, что мальчика признал виновным – он выехал на главную дорогу со второстепенной на велосипеде. Дело закрыли. Спустя год женщина решила компенсировать понесенный ей ущерб. Родители не согласны что либо выплачивать женщине, поскольку их сын сломал челюсть, получил сотрясение мозга и до сих пор проходит лечение.