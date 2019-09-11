Московская школьница отдала подружкам-цыганкам 1,5 млн рублей

В Москве 12-летняя девочка стала жертвой своих новых знакомых – две цыганки познакомились с ребенком в парке и попросили показать им ближайшее отделение банка. Девочка помогла, а после обменялась телефонами со своими новыми знакомыми, пишет "Экспресс-газета" со ссылкой на "КП".
Следующие несколько дней аферистки общались с ребенком, уверяя ее, что они настоящие подруги. Женщины звонили несколько раз, а затем решили попросить помочь им и неизвестным образом заставили ребенка обчистить родительскую квартиру на 1,5 млн рублей. возбуждено дело.
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