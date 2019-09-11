В Москве загорелось здание Минюста

В Москве загорелось здание, принадлежащее одному из подразделений Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам очевидцев, из окон третьего этажа и крыши идет черный дым. Уточняется, что речь идет об административном здании на Смоленском бульваре дом 3/5. Официального подтверждения этой информации пока нет. Данные о жертвах и пострадавших также не уточняются.