В Москве загорелось здание Минюста

В Москве загорелось здание, принадлежащее одному из подразделений Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам очевидцев, из окон третьего этажа и крыши идет черный дым. Уточняется, что речь идет об административном здании на Смоленском бульваре дом 3/5. Официального подтверждения этой информации пока нет. Данные о жертвах и пострадавших также не уточняются.
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