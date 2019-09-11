В Москве посреди проезжей части загорелся автобус

Стало известно, что в Москве загорелся автобус. Это случилось на Шоссе Энтузиастов прямо посередине автомобильной дороги.
Очевидец начал снимать происходящее буквально с первой минуты. По кадрам видно, что моторный отсек автобуса окутан дымом и наружу вырываются языки пламени.
Водитель транспортного средства оперативно сориентировался и взял ситуацию в свои руки. Он выбежал из автобуса и стал в одиночку тушить огонь с помощью огнетушителя.
На данный момент устанавливается причина возгорания. По данным "ТВ Центр", информации о пострадавших пока не поступало.
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