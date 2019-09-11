В московском метро пассажир упал на рельсы

В среду, 11 сентября, в московском метро произошел сбой движения поездов на участке от станции "Юго-Западная" до "Спортивной". Причиной неполадки стало падение человека на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.
Подробности состояния упавшего пассажира не разглашаются. В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии метро введено в график.
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