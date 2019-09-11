В Подмосковье двое мужчин избили и ограбили таксиста

В Люберцах двое мужчин жестоко избили и ограбили таксиста. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Как удалось установить следователям, злоумышленники заказали такси из Малаховки в Москву. В салоне автомобиля они набросились на водителя и, угрожая ножом, отобрали ценные вещи. После этого преступники скрылись.
Злоумышленников уже задержали. В ходе расследования выяснилось, что ранее они ограбили еще одного таксиста в Малаховке. В отношении мужчин заведено уголовное дело. Им может грозить до 12 и 15 лет тюрьмы соответственно, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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