Полуобнаженных мужчин в московском парке приняли за эксгибиционистов

Жители столицы пожаловались в полицию на двух мужчин, которые, по их словам, бегали обнаженными по Бирюлевскому дендропарку. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.
В ходе расследования выяснилось, что бегуны были в спортивных шортах. "Не было там голых людей. Там было два бегуна, двое мужчин, которые бежали, и их приняли за голых. Я так понимаю, что они были в спортивных шортах", – приводит слова анонимного источника сайт "Подмосковье сегодня".
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