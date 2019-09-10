В Геленджике загорелся крупный рынок

Во вторник, 10 сентября, на центральном рынке Геленджика произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пламя охватило несколько торговых киосков. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, передает VSE42.ru.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. К ликвидации возгорания были привлечены 15 пожарных и пять единиц техники, уточняет телеканал "360". По предварительной информации, никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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