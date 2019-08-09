Число пострадавших под Ачинском выросло до 9

В пятницу, 9 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошла серия взрывов из-за удара молнии. По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
В медицинское учреждение доставили девять раненых, среди пострадавших – четверо военных и пятеро гражданских. Последней в больницу привезли женщину. Позднее ее отправили на амбулаторное лечение.
Напомним, в минувший понедельник, 5 августа, на складе боеприпасов под Ачинском случился пожар, после чего прогремела серия взрывов. Спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов, которые были расположены в радиусе 20 километров от места происшествия, передает URA.ru.
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