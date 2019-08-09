В Подмосковье сильный ветер повалил деревья

В ночь на 9 августа по Московской области прошел мощный ураган. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В Подольске сильный ветер повалил дерево на автомобиль, припаркованный возле детского сада. В Домодедово тополь рухнул на грузовик. А в Протвино из-за непогоды береза нависла над проезжей частью. В пресс-службе МЧС уточнили, что за прошедшую ночь чрезвычайных происшествий не было зарегистрировано.
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