Под Ачинском снова прогремели взрывы

В пятницу, 9 августа, в Ачинском районе Красноярского края вновь прогремели взрывы. По предварительной информации, причиной стало попадание молнии в зоны, где хранились боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В результате ЧП пострадали пять человек. Четверо – двое военных и двое полицейских – были доставлены в больницу. Пострадавшая пенсионерка будет проходить лечение амбулаторно, передает НСН.
Напомним, в понедельник, 5 августа, под Ачинском загорелся склад боеприпасов. От огня снаряды начали детонировать. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "360".
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