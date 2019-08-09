Летевший из Омска лайнер совершил экстренную посадку в Краснодаре

Самолет авиакомпании Nordwind, направлявшийся из Омска в Ираклион, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Пассажиров доставили в Грецию резервным бортом, сообщает "Комсомольская правда".
Причиной незапланированного приземления стали технические неполадки. Другие подробности пока не раскрываются, передает телеканал "360".
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