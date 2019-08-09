После взрывов в деревне под Ачинском снова вспыхнул пожар

В деревне Каменке под Ачинском, где несколько дней назад произошел серьезный пожар со взрывами снарядов на военном складе, снова зафиксировали возгорание. Пожарные расчеты уже направлены на место ЧП, передает телеканал "360". По данным СМИ, огонь не представляет такой опасности, как в предыдущий раз. Официальной информации пока нет.
Напомним, что в результате пожара 5 августа из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы более десяти тысяч жителей. Один человек погиб, восемь получили ранения.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
Принят перечень опасных пород собак.