Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8

Количество пострадавших при серии взрывов в Красноярском крае увеличилось до восьми. Трое из них были доставлены в больницу, четверо будут проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрайонную больницу.

В понедельник, 5 августа, на территории склада боеприпасов в Ачинском районе произошло несколько взрывов. На месте происшествия начался пожар. Из населенных пунктов, расположенных рядом со складом, срочно эвакуировали местных жителей. Над ликвидацией возгорания работают спасатели, передает телеканал "360".