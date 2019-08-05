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Происшествия

Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8

прочитано 227 раз

Количество пострадавших при серии взрывов в Красноярском крае увеличилось до восьми. Трое из них были доставлены в больницу, четверо будут проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрайонную больницу.

В понедельник, 5 августа, на территории склада боеприпасов в Ачинском районе произошло несколько взрывов. На месте происшествия начался пожар. Из населенных пунктов, расположенных рядом со складом, срочно эвакуировали местных жителей. Над ликвидацией возгорания работают спасатели, передает телеканал "360".

Автор: 5 августа 2019, 20:51

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пынеход и аяяяликий осквернитель России приветствует её развал!Шоломов враг государства №1 и он приветствует взрывы складов!
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