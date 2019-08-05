Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8

Количество пострадавших при серии взрывов в Красноярском крае увеличилось до восьми. Трое из них были доставлены в больницу, четверо будут проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрайонную больницу.
В понедельник, 5 августа, на территории склада боеприпасов в Ачинском районе произошло несколько взрывов. На месте происшествия начался пожар. Из населенных пунктов, расположенных рядом со складом, срочно эвакуировали местных жителей. Над ликвидацией возгорания работают спасатели, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Продолжение темы мамы—дочки
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Что вы ели сегодня?
Памятники фашистам в России
Главреду
Обсудим Олю Бузову?