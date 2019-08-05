Казанский вокзал эвакуировали из-за пожара

Из здания Казанского вокзала в Москве вывели около 300 человек. Причиной срочной эвакуации стало возгорание в подземном переходе под Рязанским проездом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Очевидцам удалось ликвидировать огонь еще до приезда спасателей. В настоящее время здание Казанского вокзала проветривают, передает "Вечерняя Москва".