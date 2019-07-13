Подозреваемый в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в Москве. Молодой человек признался, что убил девушку из ревности.



25-летний Никита Денин заявил, что расправился с Альбиной "по неосторожности". Душить девушку он начал после того, как якобы прочитал ее телефонную переписку.

"Была нормальная встреча. После ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там то, что сказал ранее", – сказал он. После того, как Никита задушил свою жертву, он скрылся с места преступления, пишет Telegram-канал "Baza".

Примечательно, что подозреваемый в убийстве стюардессы и ранее пытался задушить Альбину. "По словам Никиты, они встречались с ней три месяца, собирались полететь куда-то вместе на отдых, но накануне поссорились и он якобы ее начал душить. Так сильно, что у Альбины изо рта пошла кровь. В полицию она не заявила, но уже полтора месяца не общается с Никитой. Он переживал", – поведала знакомая Никиты.

Стоит отметить, что Денина характеризовали как "очень умного, начитанного, разностороннего человека". При этом парень зарабатывал на жизнь трейдингом и из-за своей работы постоянно употреблял успокоительные.

Ранее стало известно, что в 2017-2018 годах Альбина Мухаметзянова работала стриптизершей в Набережных Челнах и Казани. Позже окончила курсы бортпроводников, летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар.

7 июля Мухаметзянова прилетела из Китая в Москву. 10 июля тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в ванной в отеле Новой Москвы. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем мужчиной. Пара останавливалась там не впервые. Комнату арендовали в этот раз на сутки. Но спутник убитой в Москве стюардессы утром 10 июля продлил срок аренды еще на день – после чего исчез.