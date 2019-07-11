Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Убитая в Москве стюардесса – 23-летняя Альбина Мухаметзянова. Как выяснилось, девушка ранее – в 2017-2018 годах – работала стриптизершей в Набережных Челнах и Казани. Позже она окончила курсы бортпроводников, летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар.
Знакомые Альбины отмечают, что привычка к ночной жизни – а позже и новая престижная профессия – испортили характер девушки. "Хорошая девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой", – приводят СМИ слова бывшего одноклассника убитой в Москве стюардессы.
7 июля Мухаметзянова прилетела из Китая в Москву. 10 июля тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в ванной в отеле в Новой Москве. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем мужчиной. Пара останавливалась в отеле не впервые. Комнату арендовали в этот раз на сутки. Но спутник убитой в Москве стюардессы утром 10 июля продлил срок аренды еще на день – после чего исчез.
Тело стюардессы обнаружили сотрудники гостиницы: девушка лежала в ванне полностью одетая, ее задушили. Родственники Мухаметзяновой утверждают, что убитая стюардесса недавно продала машину, у нее на карте было 320 тысяч рублей. Возможно, деньги и стали поводом для убийства, пишет News.ru. Спутник Альбины объявлен в розыск.
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