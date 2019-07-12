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Происшествия

Сомнительные занятия убитой в Москве стюардессы вызвали вопросы

Альбина Мухаметзянова. Фото: instagram.com/albinchic1996
Убитая в Москве стюардесса была постоянной гостьей отеля, где нашли ее тело. Она проводила в гостинице несколько часов в сопровождении кавалера. При таком образе жизни Альбины Мухаметзяновой трагический конец истории не удивляет экспертов.
прочитано 315 раз

Убитая в Москве стюардесса не только летала на чартерных рейсах в Гонконг и Шанхай. В перерывах 23-летняя девушка подрабатывала ночными танцами в клубах и массажем. Кроме того, сотрудники отеля "Внуково-Вилладж" знали Альбину как постоянную гостью. Она снимала номер на 6-12 часов, проводила время не одна, а потом выселялась, пишет известный блогер Лена Миро.

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В московской гостинице убили стюардессу

"В общем, что представляла из себя гражданка с невысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как и на что жила, мне совершенно понятно... Понятно, что если у девчонки нет мозгов, но есть желание жить хорошо, деваться ей некуда, кроме как пойти в проституцию", – пишет Миро в своем "Живом журнале".

По словам блогера, сегодня никого – в том числе и убитую в Москве стюардессу – не останавливала аморальность продажи своего тела. Однако эта "сладкая жизнь" красиво выглядит только в прилизанном Instagram. А в реальной жизни такие приключения заканчиваются проломленным черепом или разбитой бутылкой в вагине – но об этом в соцсетях вам не расскажут, пишет Миро.

Как сообщалось, убитая в Москве стюардесса – 23-летняя Альбина Мухаметзянова – в 2017-2018 годах работала стриптизершей в Набережных Челнах и Казани. Позже окончила курсы бортпроводников, летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. 10 июля девушку нашли задушенной в номере отеля в Новой Москве. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем мужчиной, который затем исчез. Его разыскивает полиция.

Автор: Андрей Евлампиев12 июля 2019, 02:51

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