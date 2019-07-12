Сомнительные занятия убитой в Москве стюардессы вызвали вопросы
Убитая в Москве стюардесса не только летала на чартерных рейсах в Гонконг и Шанхай. В перерывах 23-летняя девушка подрабатывала ночными танцами в клубах и массажем. Кроме того, сотрудники отеля "Внуково-Вилладж" знали Альбину как постоянную гостью. Она снимала номер на 6-12 часов, проводила время не одна, а потом выселялась, пишет известный блогер Лена Миро.
"В общем, что представляла из себя гражданка с невысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как и на что жила, мне совершенно понятно... Понятно, что если у девчонки нет мозгов, но есть желание жить хорошо, деваться ей некуда, кроме как пойти в проституцию", – пишет Миро в своем "Живом журнале".
По словам блогера, сегодня никого – в том числе и убитую в Москве стюардессу – не останавливала аморальность продажи своего тела. Однако эта "сладкая жизнь" красиво выглядит только в прилизанном Instagram. А в реальной жизни такие приключения заканчиваются проломленным черепом или разбитой бутылкой в вагине – но об этом в соцсетях вам не расскажут, пишет Миро.
Как сообщалось, убитая в Москве стюардесса – 23-летняя Альбина Мухаметзянова – в 2017-2018 годах работала стриптизершей в Набережных Челнах и Казани. Позже окончила курсы бортпроводников, летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. 10 июля девушку нашли задушенной в номере отеля в Новой Москве. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем мужчиной, который затем исчез. Его разыскивает полиция.
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