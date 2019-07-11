Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Люди, эвакуированные из загоревшегося общежития, вынуждены стоять на улице рядом с кучей своих вещей, лежащих прямо на земле. Вынести из огня удалось далеко не все.
Услышав взрывы, люди переполошились и в ужасе выбежали из здания босиком. Они далеко не сразу поняли, что происходит. "Мы бежали, в чем были. Не взяли ни вещи, ничего", – поделились жители Мытищ с Telegram-каналом LIFE SHOT.
Число пострадавших в результате пожара выросло до 12. "Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр Подольска", – приводит заявление представителя Центра медицины катастроф RT. У потерпевших диагностированы ожоги первой и второй степени.
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Загорелась газовая станция высокого давления. Пожар в Мытищах затронул газопровод. Ему присвоен третий, повышенный уровень сложности.
В 13:15 мск пожар в Мытищах на площади 800 квадратных метров был локализован. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать взрыв. Движение автотранспорта по Осташковскому шоссе затруднено, в сторону области перекрыто ГИБДД.
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